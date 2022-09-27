Общество

Гаджи Султанов прокомментировал введение частичной мобилизации в России

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Начальник Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района выразил мнение, что каждый, кому не безразлично будущее и судьба народа и детей, не станет раздумывать и выполнит свой долг перед Отечеством.

«Мы всегда были, есть и будем патриотами своей Родины», — сказал Султанов, призвав граждан объединиться и устранить всё, что может внести хоть какое-то сомнение в стойкости и мужестве сынов Дагестана.
«Величие России в патриотах своей Родины», — заключил Султанов.

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