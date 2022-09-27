Гаджи Султанов прокомментировал введение частичной мобилизации в России

Начальник Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района выразил мнение, что каждый, кому не безразлично будущее и судьба народа и детей, не станет раздумывать и выполнит свой долг перед Отечеством.

«Мы всегда были, есть и будем патриотами своей Родины», — сказал Султанов, призвав граждан объединиться и устранить всё, что может внести хоть какое-то сомнение в стойкости и мужестве сынов Дагестана.

«Величие России в патриотах своей Родины», — заключил Султанов.