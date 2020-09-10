Гаджи Султанов обсудил ситуацию с созданием рабочих мест в Дербенте

Руководитель Минэкономразвития республики Гаджи Султанов обсудил с вице-мэром Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым создание новых вакансий. Министр подчеркнул, что план по созданию рабочих мест в городе Дербент за первые восемь месяцев этого года перевыполнен.

Планируется, что общее количество новых вакансий в отраслях составит тысяча четыреста рабочих мест, а в плане администрации тысяча сто пятьдесят мест.

Гаджи Султанов назвал важным тот факт, что в выполнении строительных работ и реконструкции задействованы жители и города Дербента, и республики.