Гаджи Гаджиев: «Наши игроки не стали пижонами, пашут на пределе. Они не заслуживают упреков»

После домашней ничьей с «Акроном» часть болельщиков «Динамо» была категорична в своей негативной оценке этого результата. В самом клубе такому итогу матча тоже никто не рад. Но игроки команды, считает президент «Динамо» Гаджи Гаджиев, действуют на уровне своих возможностей и поэтому жесткой критики в свой адрес не заслуживают. В интервью клубной пресс-службе он аргументировал свою позицию и ответил еще на ряд вопросов, которые в последнее время звучат особенно часто.

Нашей беседе предшествовал телефонный разговор Гаджи Муслимовича с замминистра спорта Дагестана Будуном Будуновым, главными темами которого, как можно было понять, стали судьба махачкалинского стадиона и строительство футбольной базы на берегу Каспийского моря. С этого начали и мы.

– Гаджи Муслимович, вопрос «Когда «Динамо» переедет на родной стадион?» звучит со стороны болельщиков слишком часто, чтобы игнорировать его. Есть какие-нибудь подвижки по реконструкции?

– Центральный совет Общества «Динамо» не хочет отдавать стадион республике, при этом сами не прилагают никаких усилий для его реанимации. Сколько живем столько видим, как различные административные рамки, надуманные чиновниками, не дают возможности развиваться спорту, футболу. Что проще, как договориться о сроках аренды стадиона, давно пришедшего в упадок и подлежащего сносу? Что? Одно и то же. Как в известном выражении – «собака на сене…». Спортсменам все равно, чей это объект и кто его реанимирует. Важно, чтобы он функционировал, а не пустовал и разрушался. В общем, пока непросто все складывается, но мы надеемся, что в конечном итоге удастся договориться и привести стадион в относительный порядок.

– «Анжи Арена», выходит, останется домашним стадионом команды на ближайшие годы?

– Хороший стадион, но справиться с его арендными ставками нам крайне сложно. В любом случае у нас сегодня нет альтернативы. Думаю, что и «Анжи Арена», доселе пустовавшая несколько лет, а ныне с помощью нашей команды ставшая одной из самых посещаемых в первой лиге, смогла вдохнуть глоток свежего воздуха.

– В разговоре с Будуном Будуновым вы затронули проект строительства приморской футбольной базы. О чем конкретно речь, можете рассказать?

– У нас есть устная договоренность с Российским футбольным союзом о строительстве межрегионального футбольного центра. Специалисты из РФС были на отводимой для центра площадке, но говорить о конкретных сроках начала и тем более завершения строительства пока, к сожалению, рановато. Вопросом занимается дагестанское министерство спорта, республиканская федерация футбола и находится он под контролем главы Дагестана Сергея Меликова. Думаю, что нам по силам вывести центр на уровень, соответствующий требованиям подготовки в том числе и юношеских сборных команд страны.

– Теперь к теме болезненной ничьей с «Акроном». Как вы ее расценили?

– Конечно, мы потеряли очки. Играли лучше соперника, забили чистый гол, который не засчитал судья. Это решение клуб опротестовал и остается при своем мнении, а ссылки экспертной комиссии на ракурс видеосъемки считает несерьезными. Понятно, что очков это нам не вернет, как и в случае с незасчитанными голами в ворота «Алании» и «СКА-Хабаровска».

– Вам не нравится судейство в этом сезоне?

– В целом оно относительно нормальное. Единственное, что настораживает, – все решающие судейские ошибки исключительно в пользу наших соперников и против атаки, тогда как инструкциями предписано в спорных моментах отдавать предпочтение атакующей стороне. Как, например, в случае с отмененным голом в ворота «Акрона», где и без линейки с циркулем, знаний геометрии и доказательств теоремы Пифагора ясно, что нога защитника, достающего мяч, находится далеко за линией ворот, что возможно было сделать, став опорной ногой практически на линию ворот.

И это не единственная ситуация с ключевыми решениями не в нашу пользу.

– Речь о какой-то системе ошибок?

– Не хочу говорить, что это преднамеренная ситуация. Потому что еще не так много матчей сыграно. Относительно точно можно будет говорить где-то после окончания первого круга. Но события, уже имевшие место, мне не нравятся, конечно. Считаю, мы точно потеряли порядка четырех очков из-за судейских решений, а не наоборот.

– Каждый тур в первой лиге — неожиданные результаты. Недавно «Волга», шедшая на последнем месте, на выезде обыграла «Аланию». Очевидно, и «Акрон», несмотря на свое место в турнирной таблице, способен создать проблемы любой команде, в том числе «Динамо»?

– Дома желательно выигрывать вне зависимости от того, кто твой соперник – «Акрон» или «Рубин». Но пример с победой «Волги» – правильный. Таких примеров в футболе очень много. «Зенит» сыграл с «Химками» вничью, но обыграл тем не менее «Спартак» в Москве. Мой любимый пример – когда «Манчестер Сити» со звездами мирового уровня в составе проиграл в кубковом матче клубу четвертой английской лиги. В спорте, а в особенности в футболе, где играют ногами и «иногда головой», такое неизбежно.

Другое дело, что есть вещи, недопустимые в матче с любым соперником. Нельзя допускать тактические ошибки уровня любителей, как в ситуации с пропущенным нами голом. Это, конечно, возмутило. Мы не имели права пропускать такой гол. Реакция была соответствующей…

В первой лиге еще продолжается стартовый отрезок, не все разогнались, и пока непонятно, кто на каком месте будет в итоге. «Акрон» создал большие проблемы лидирующей «Балтике» в очном матче. «Акрон» выиграл в гостях у очень хорошего «Краснодара-2». Тольяттинский клуб играет в первой лиге третий сезон, в отличие от «Динамо». И ведомость у «Акрона» нормальная, повыше, чем у «Динамо», и суммарная цена команды – достаточно заглянуть на Трансфермаркт, чтобы убедиться в этом. Надо понимать, что наши соперники имеют нормальные условия для подготовки и возможность пригласить мастеровитых, конкурентных игроков.

– Главный тренер «Динамо» Горан Алексич не раз говорил, что команда у нас молодая, игроки будут прибавлять по ходу сезона. Но ведь и соперники, обновившие в межсезонье составы, становятся сыграннее. Да и «Динамо», очевидно, уже воспринимают серьезнее, изучают. Наверное, легче нашей команде дальше не станет, даже с учетом того, что динамовцы будут расти?

– Конечно, все команды стремятся добавить по ходу сезона, работая над ошибками, изучая соперников, повышая уровень физической готовности, укрепляя состав. Все! И всегда! Это очевидные законы любого профессионального спорта, которые, правда, не всегда и не всем удается реализовать.

Возросли в последние годы и требования к профессиональному статусу клубов во второй и первой лигах, заметно серьезнее стала конкуренция. Это мы наблюдали и во второй лиге, где пять команд претендовали в нашей группе на повышение в классе. Видим и сейчас в первой лиге. В одной телепередаче на днях затрагивали эту тему. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возглавлял сборную России, трижды выигрывал чемпионат страны… Наставник «Арсенала» Олег Кононов с «Краснодаром» брал бронзу в РПЛ… «Арсенал» был в шестерке лучших команд РПЛ. То же самое – «Уфа». Хороших команд в первой лиге много. И «Алания» до полуфинала Кубка России доходила недавно, и «Енисей». Относительно новые клубы – «Акрон», «Велес», «Родина» – неплохо организованны и крепко стоят на ногах в финансовом смысле, что тоже крайне важно.

У кого-то получился старт, у кого-то он не задался, но это еще ни о чем не говорит. Нельзя их недооценивать. Нельзя считать, что мы будем прибавлять, а они не будут. Ни одной легкой игры у нас не было и не будет. Нам надо уметь выдерживать конкуренцию. А это возможно только в том случае, если мы будем профессиональны от и до, то есть основным в жизни для нас наряду с семьей станет наше дело. Тогда ты и сам растешь, и команда растет.

– Болельщики, очевидно, ждали громких трансферов, усиления. Уже не раз, в частности, спрашивали: почему не взяли Саида Алиева, который в итоге перешел в «СКА-Хабаровск»?

– Не взяли потому, что там, где он играл и играет сейчас, другие зарплатные ставки…

Мы ограничены в финансовых ресурсах и рассчитываем в первую очередь на тренировку, на труд, на повышение уровня готовности имеющихся в наличии игроков. А на это ни за неделю, ни за месяц серьезно повлиять нельзя. Поэтому нашему болельщику надо быть терпимее – будем на данном этапе вместе расти и развиваться без фанатизма, примерно в том же направлении, как и последний год.

«Динамо», чтобы быстро развиваться, нужно значительно увеличивать зарплаты в клубе, приглашать игроков из премьер-лиги. Мы не считаем, что это правильный путь для нас. Ицхак Адизес, организовавший всемирно известный управленческий Институт, хорошо сказал: «Чем быстрее развивается какая-то структура, тем она менее эффективна и тем стремительнее рушится».

– Не кажется ли вам непедагогичным, что игроки, засидевшиеся в резерве, не получают больше шансов?



– Педагогичность? В школе с отстающими проводят дополнительные уроки, в «Динамо» с запасными – дополнительные тренировки. Повторюсь, что тренировка для нас – основа основ. Была, есть и будет. Мы на нее опираемся и представляем себе, что в первую очередь надо делать, чтобы игроки могли прибавить. Мы хотим стать лучше. И то, о чем вы сказали в своем вопросе, – что запасные игроки должны получать больше шансов, – это правильный ориентир. Все игроки должны быть готовы выйти и сыграть на команду. Потому что сезон длинный, состояние, уровень физической готовности футболистов меняется, и очень важно, чтобы резерв выходил активно, агрессивно, качественно.

Пять разрешенных замен Горан проводит регулярно. Выбор же игроков, выходящих на замену, целиком его прерогатива: он лучше знает их состояние, уровень готовности. Важно, чтобы его решения были основаны исключительно на спортивной составляющей (думаю, именно так и происходит), а не на личностных отношениях. И то, что не дается шанс, – это неверное представление.

– Футболисты – молодые люди, а молодежь нередко склонна к импульсивным решениям. Не все готовы ждать своего шанса. Как, например, Сохиев…



– В его случае мы столкнулись с совершенно неадекватными запросами, амбициями, которые не укладывались ни в какие рамки – ни в спортивные, ни в бытовые. Он пришел за день-два до старта сезона. Если б пришел Дзюба с такими требованиями, было б понятно. Но Сохиев… Другие наши игроки на тот момент были просто лучше готовы. Возможно, у него есть определенный потенциал, до которого нужно дойти. Мы с этим прицелом его и приглашали.

Есть некоторые игроки в команде, которые действительно, как кажется, заслуживали чуть большего внимания. Но очень многим давали шанс, и далеко не всегда они этот шанс оправдывали. Не хочу останавливаться на конкретных личностях, но можно сказать, что многие из выходивших на замену не подтвердили своих притязаний. Выходит игрок в серии из трех-четырех матчей, – пусть на 15-20 минут (даже на пять минут, не имеет значения), – и не подтверждает свой уровень. Если тебе за эти пять минут три раза дали мяч, ты должен эти три раза сохранить его. Ты должен интенсифицировать игру, добавить в нее агрессии, стараться повлиять на ее ход. Это удавалось, но пока крайне редко – два, три раза. И на собрании команды мы об этом говорили.

То, что ребята хотят играть, – это хорошо. Было б хуже, если б они спокойно сидели на скамейке и не хотели изменить свой статус в команде. Они должны конкурировать друг с другом, и конкуренция должна проходить в справедливой борьбе.

– Сложно не заметить, что команда забивает немного, в основном со стандартов. И в контексте вашего ответа об ограниченных финансовых возможностях хочется спросить: а у игроков нынешнего состава достаточно потенциала, чтобы «Динамо» добавило в атаке?

– У нас к игре в атаке, безусловно, есть большие замечания. Болельщики правильно говорят: голов мало забиваем, с игры мало забиваем, моментов мало создаем, игровую дисциплину нарушаем. Например, Абакар Гаджиев. Он же футболист с хорошим потенциалом. Но зачастую игнорирует требования футбола. Это же не просто слова, что футбол – командная игра. Требования, законы командной игры нарушать нельзя. А Абакар хочет для себя новые законы. Мы верим в то, что он сможет добавить. У него есть характер, он настоящий спортсмен, трудолюбивый, в любом тренировочном упражнении отдается без остатка. Но при этом может выключаться из игры, не доигрывать эпизод до конца.

Замечания есть к каждому игроку, и не только к игроку, но и к тренеру, к каждому сотруднику клуба, включая президента. Это нормально.

– После матча с «Акроном» случилась неприятная ситуация. Игроки «Динамо» подошли к фанатскому сектору поблагодарить активных болельщиков за поддержку, а те недвусмысленно выразили недовольство командой, возник даже определенный конфликт с игроками, словесная перепалка, в частности, у Залимхана Юсупова с фанатами. Как вы восприняли эту ситуацию? Не считаете ли завышенными ожидания тех болельщиков, которые уже сейчас воспринимают команду только в контексте борьбы за выход в премьер-лигу?

– Такие ожидания у наших земляков были, есть и, наверное, будут всегда. Чрезмерные амбиции часто мешают нам, дагестанцам, развиваться. Эти амбиции мешают друг друга слышать: у каждого свое мнение, и он не желает знать мнение второго, третьего.

Болельщик имеет право хотеть. Но требовать – нет. Я, например, стараюсь не забывать сказать ребятам спасибо за работу, которую они проделали. Тот же Залимхан Юсупов. Где он был? И куда дошел! Благодаря чему? Конечно, в первую очередь благодаря своему трудолюбию, упорству, мужеству – качествам, позволившим выполнить огромную, не побоюсь этого слова, работу. Когда игрок абсолютно на всех тренировках и во всех играх выкладывается по максимуму, он обязательно дойдет до своего предела. И проиграет он в конкретном матче или выиграет – не заслуживает упреков. Потому что всегда работает на пределе и делает все возможное для достижения командного результата. Это главное. И многие из тех, кто, не зная этого, высказывает замечания, должны остановиться и спросить себя, выкладываются ли они по максимуму в своем деле.

– Как добиться, чтобы клуб и болельщики всегда ощущали себя, что называется, в одной упряжке?

– Это вопрос культуры боления. Вопрос традиций. К сожалению, они у нас хрупкие – то появляются, то исчезают. А это крайне непростой вопрос, который очень серьезно влияет на достижение клубной цели. Потому что все, что существует между болельщиком и командой, – причем не только болельщиком, который приходит на стадион, но и диванным болельщиком, как выразился однажды Сергей Галицкий, – это все влияет на атмосферу вокруг команды, составляя так называемую ауру. Аура эта не только на стадионе существует. Во многих городах, где я работал, а особенно в Самаре, – ты понимаешь, что ты часть какого-то футбольного сообщества, которое вместе с тобой, с командой сопереживает все события – от поражений, побед до дисквалификаций и трансферов. Ты понимаешь это потому, что тебя то тут, то там узнают и хотят по-доброму поделиться своими чувствами, мыслями.

– А когда результаты не радуют болельщиков?

– Если посмотреть снимки трибун с домашних матчей «Манчестер Юнайтед» 40–50-летней давности, мы увидим на них те же лица, что на современных фото, только уже постаревшие. Человек, когда ему было десять лет, приходил на это место, и сейчас, когда ему 50, продолжает приходить…

Или, например, когда команда уже точно вылетает из Бундеслиги и на ее заключительный матч приходит 40 тысяч болельщиков. Чтобы поддержать клуб в сложный период.

Болельщик должен ощущать себя составной частью команды, – это хорошо. Но при этом он должен понимать, что любой клуб, даже очень большой, иногда болеет, то есть переживает спады. «Барселона», например, недавно переболела, да и сейчас непросто ей. Помнишь 0:8 от «Баварии»? Команда – это живой организм. Живому организму всегда нужна поддержка, и особенно тогда, когда он в сложном положении, когда состояние не очень, когда он еще мал и не очень крепко стоит на ногах. Сейчас «Динамо» крайне нужна поддержка! Крайне нужна вот эта аура, которая поднимает футбол, поднимает команду.

Когда республика и Российский футбольный союз подписали соглашение о развитии футбола в республике, президент РФС Александр Дюков в ходе одной из наших встреч сказал, что обязательно нужна команда. Как локомотив всего этого процесса. С ним сложно было не согласиться. И мы, в принципе, и не говорили о том, что нам обязательно надо попасть в ФНЛ, РПЛ. Потому что для этого нужен серьезный финансовый ресурс, квалифицированные кадры и более высокий уровень организации. На что мы могли рассчитывать в такой ситуации? На профессионализм, на понимание законов игры и подготовки, на максимальную самоотдачу каждого игрока команды. Иначе говоря, нужна большая работа на поле. И они – игроки – ее выполняют! Они были огорчены даже выездной ничьей с тульским «Арсеналом», клубом, который в свое время был в шестерке в РПЛ и который сохранил большинство своих игроков времен премьер-лиги. То есть эти игроки «Динамо» действительно всегда хотят выигрывать. И обвинения в их адрес несправедливы. Поэтому футболисты воспринимают их как оскорбление. Надо уважать труд этих ребят. У меня с точки зрения их самоотдачи нет к ним замечаний. И никогда бы в жизни они не играли в первой лиге, если б не проявляли эту максимальную самоотдачу. Результат, который они показали в прошлом сезоне, когда отставали, но обогнали всех, на жилах вытащили клуб в первую лигу, – это дорогого стоит. И они не изменились, не стали пижонами. Они пашут по-прежнему. Что-то может получиться, что-то нет, но в любом случае, пока в них жива страсть и нет безразличия, они не заслуживают обидных выкриков в свой адрес. А поддержка трибун, наоборот, только поднимет их, сделает сильнее команду.

– Впереди два выездных матча – с «Балтикой» и «КАМАЗом» (на момент интервью эти поединки еще не были сыграны, «Динамо» в итоге добилось ничьей и победы. – «МД»). Будет особенно тяжело…



– Это лидеры, лидеры неслучайные, лидеры надолго. Особенно «Балтика», мне кажется. «КАМАЗ», может быть, где-то и оступится, но, скорее всего, эти команды проведут успешный сезон.

Конечно, игры с такими соперниками не бывают простыми. Тем более что это выездные для нас матчи. Но мы о чем говорили выше? О том, что в любой ситуации изменять себе нельзя. И во всех матчах мы должны играть с максимальной самоотдачей и максимально агрессивно. У нас может что-то не получаться, мы можем плохо комбинировать, в каких-то компонентах соперник может оказаться сильнее, но все равно мы должны действовать в том направлении, которое позволило команде выиграть вторую лигу и относительно успешно стартовать в первой.

Источник: Молодежь Дагестана