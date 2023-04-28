Фёдор Бондарчук рассказал о съёмках фильма в Дагестане

«Повелитель ветра» – это драматичная история о кругосветном полёте Федора Конюхова на воздушном шаре. Он совершил его в 2016 году за 11 дней и поставил мировой рекорд.

Роль путешественника исполнил Фёдор Бондарчук, а его жены – Анна Михалкова.

Часть съемок фильма проходила в Дагестане при поддержке Минтуризма региона.

«На съёмках «Повелителя ветра» мы все в какой-то степени пережили настоящее приключение. Это и экспедиция съёмочной группы в Дагестан, смены только на рассвете и на закате, поиски идеального кадра, взлёт воздушного шара в Сулакском каньоне…», – делится впечатлениями Фёдор Бондарчук.

Место съемки было выбрано неслучайно: оно, по словам сценаристов, похоже на австралийскую местность, откуда стартовал воздушный шар Конюхова.

Приключенческий фильм выйдет на экраны в конце этого года.