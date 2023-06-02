Футбольный клуб «Победа» из города Хасавюрта впервые выступит в профессиональном турнире

Ранее команда заняла первое место в третьей лиге зоны ЮФО/СКФО, что дало ей право выступать во Второй лиге в сезоне-2023/24. А в январе нынешнего года в рамках рабочей поездки в Хасавюрт Сергей Меликов пообщался с игроками клуба, подарил ребятам мячи и форму и пообещал дальнейшую поддержку.

На заседании комиссии ФНЛ 25 мая было принято решение выдать аттестат для участия клуба в соревнованиях Второй лиги дивизиона «Б». Но для участия в профессиональной лиге необходим минимальный бюджет. В этом вопросе поддержку клубу оказал глава Дагестана.

«Впервые в истории хасавюртовского футбола в наш город придет профессиональный футбол! Это событие давно заслужили наши верные болельщики, которые всегда с командой. Впереди у нас много планов. Мы 15 лет к этому шли, настало время возвращать наших орлов в родное гнездо!» – сообщает пресс-служба команды.