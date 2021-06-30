Футбольное сообщество Дагестана поддержало возрождение «Динамо»

Футбольный клуб «Махачкала», выступающий во втором дивизионе национальной лиги, переименован в «Динамо». Такое решение принял врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.

Представители футбольного сообщества поддержали инициативу главы республики.

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шихабудин Микаилов:

– Спортивная слава общества «Динамо» известна: это яркие выступления и победы во множестве различных соревнований. Если говорить непосредственно о махачкалинском «Динамо», в советское время команда собирала полные стадионы. Тогда же она выиграла Кубок РСФСР.

Команда переименована в «Динамо», и амбиции у нас теперь большие, динамовские.

Александр Решетняк, капитан махачкалинского «Динамо» в 1973 – 76 годах, главный тренер команды в 1990 – 92 годах:

– Это очень радостная новость для многих любителей футбола. С новыми возможностями команда сможет решать самые смелые задачи. Тем более что дагестанские болельщики уже знают вкус таких побед: они видели борьбу за медали чемпионата России и еврокубки.

Руслан Агаларов, один из трех в Дагестане обладателей тренерской лицензии УЕФА Pro:

– Думаю, подавляющее большинство дагестанских болельщиков поддержит любую местную команду в чемпионате России, как бы она ни называлась – «Орлы», «Джигиты» или еще как-то. В любом случае мы дагестанцы, так нас воспринимают и за пределами республики – как представителей дагестанского футбола.