Фуад Джабраилов спас жизни четырём раненым товарищам

Прапорщик медицинской службы Фуад Джабраилов из-под огня неонацистов вынес четырёх раненых товарищей и повёз их в госпиталь. Во время движения автомобиля украинские боевики продолжали наносить удары. Но, умело маневрируя, Фуад вывел машину из опасной зоны и доставил пострадавших к медикам.

Отметим, что в Минобороны рассказали и о других примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают Донбасс.

Мотострелковый взвод, в котором Фуад Джабраилов служит под командованием лейтенанта Рамазана Агамирзоева, скрытно подошёл к противнику с фланга и внезапно атаковал.

Действия Рамазана и его подчинённых позволили прорвать вражескую оборону и освободить стратегически важную высоту. В ходе боя также было ликвидировано более 20 радикалов.