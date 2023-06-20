ФСТЭК России определило 200 потенциальных субъектов критической информационной инфраструктуры в Дагестане

Об этом сегодня заявил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов в рамках заседания Правительственной комиссии по защите информации.

По его словам, указанные субъекты КИИ функционируют в 9 сферах.

Из 200 субъектов КИИ 88 (44%) провели категорирование и представили сведения о результатах присвоения объектам одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения им одной из таких категорий.

При этом 17 субъектов КИИ включены в Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.