Фотограф Гаджи Зайдинов: «Наша страна не позволит больше НАТО приближаться к границам нашего дома»

Фотограф из Буйнакского района Гаджи Зайдинов прокомментировал обращение Владимира Путина, итогом которого стало заявление о признании ДНР и ЛНР.

«В своем выступлении Российский Президент Владимир Путин назвал Россию самой мощной державой мира, оно так и есть. Наша страна не позволит больше НАТО приближаться к границам нашего дома. Он уже делал это на протяжении 30 лет путем провокаций и различных выдумок, дабы найти оправдание своим бесчеловечным поступкам.

Выступая Путин также подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и «ужасным последствиям для потенциального агрессора». Всем известно, что именно из – за западного блока, который был сформирован США , огромные жертвы понес Ирак. Действия, которые можно назвать террористическими, показали нам, преследуя свои цели, НАТО пренебрегает нашими интересами. Такое поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Вот поэтому и нельзя верить США и НАТО.

Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/2/24/fotograf-bujnakskogo-rajona-gadzhi-zajdinov-prokommentiroval-obraschenie-vladimira-putina-itogom/