Форумдиъ «Каспий-2022» чиппин кар акьас хъучучIуная гIилму кихьа площадкабур 5 багв фацуттар

Международный молодежный центрдиъ «Каспий-2022» хъучучIуная кар акьас гIилму кихьа площадкабур гIуьфу тематический багв фацуттар: патриотическое воспитание, развитие добровольчества, управление проектами, медиапросвещение и информационная безопасность, «ПРОлидерство».
МегIракайигI гIачучIуна аяттарис ахъакьуне добровольчествойихъас Россииъ, хъара ООД «Бессмертный полкдин» кардихъас. Акьуне гьерджурайин агваракьубар «Делаю добро в Дагестане» агъаттар, акьуне тренингар волонтерствойиасна социальный проектированиас, файшуне панельный дискуссибур, хъара ацIуна гьерджурайин проектар.
Площадкабурин экспертар хьуне ООД «Бесмертный полкдин» представителар Наталья Щадринана, Жанна Жмур, «Кибер Москвайин» проектин гIулар Григорийна Елена Пащенкобур, хъара ацIуна сасра организацибура.
«Чахъ гIаттивуна хъая гьуркIу джурайин тамашин региональныбурна федеральный экспертар. Чин чафас хьедегьер батIарди алучIуна акьуне программа, мегIракайигI гIая инсанарифас спикерарихъай гъургъас хьурай пуна бала гIадавай, хъара гебурис вахтт хьурай пуна шалвавел ккетас», — пуне руководительди образовательный программайин Екатерина Абакаровайи.
Ге мегIрака акьунаяф э Министерствойи по делам молодежи РД.
Нафият Шамсудинова