Форум студенческих СМИ «Игры разума»

С 25 по 27 ноября на базе Даггосуниверситета пройдет трехдневный мультиформатный марафон для представителей студенческих СМИ «Игры разума» на тему «Восстановление исторической правды».

Форум проводится совместно с Российским историческим обществом при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. В нем примут участие более 1,5 тыс. студентов со всей России в офлайн- и онлайн-форматах.

В рамках реалити-шоу «Игры разума» планируются образовательные лекции, обсуждение новых форматов цифровых коммуникаций, мастер-классы от медийных спикеров, выступления приглашенных экспертов, обзоры медиаинструментов, «путешествия» в иммерсивное шоу, а также разборы кейсов по работе в информационном пространстве.

Вся программа будет транслироваться в режиме реального времени. На протяжении трех дней участники будут попадать в разные неожиданные обстоятельства, а впечатлениями от пережитого делиться в своих социальных сетях и цифровых медиа.

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов отметил: «Дагестан для проведения такого масштабного форума выбран не случайно: богатая история и интересные исторические личности, уникальное этническое многообразие и разнообразные народные промыслы, красивые памятники культуры и незабываемые природные памятники. Мероприятие призвано не только обучить молодежь информационной грамотности, но и показать всей России республику в позитивном ключе. Это большой плюс для имиджа Дагестана как для туристического региона».

В прошлом году Всероссийское реалити-шоу «Игры разума» состоялось в Севастополе и проходило под эгидой Года науки и технологий. Организатор – Министерство науки и высшего образования РФ.