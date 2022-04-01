По поручению Президента Российской Федерации Путина В.В. Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» проводится второй Форум «Сильные идеи для нового времени».

В совещании АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в формате видео-конференц-связи по вопросу методологии реализации региональной части в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» участие принял заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Аммаев Шамиль Магомедович.

Форум проходит с марта по июль 2022 года. Он направлен на поиск сильных идей, которые способны внести значимый вклад в развитие страны и помочь в достижении национальных целей развития до 2030 года. Мероприятие станет площадкой для презентации гражданами своих идей и их прямого обсуждения с руководством страны.

На Форуме представлено 7 направлений: «Социальная инициатива», «Технологическая инициатива», «Кадровая инициатива», «Экологическая инициатива», «Развитие регионов», «Предпринимательство» и «Открытый разговор».

Сбор идей и предложений осуществляется через краудсорсинговую платформу по адресу: https://ideas.roscongress.org/. Прием идей на платформе продлится до 22 апреля 2022 года.