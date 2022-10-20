Форум «Мы против терроризма и экстремизма» прошел в Каспийске

19-20 октября на базе Дагестанского профессионально-педагогического колледжа в Каспийске проходил муниципальный форум «Мы против терроризма и экстремизма». Организатором мероприятия выступил городской «Молодежный ресурсный центр». «Проводится форум, направленный на патриотическое воспитание молодежи, при поддержке администрации Каспийска, городского Энергетического колледжа, Общественной палаты и других ведомств», — рассказали организаторы. В течение двух дней участникам форума проводили семинары, мастер-классы по профилактике экстремизма и терроризма, организационной межведомственном взаимодействии, информационная безопасность. На одной из площадок руководитель ГБУ РД «ИКЦ» Мухтар Амиров рассказал об использовании фейков для повышения протестной активности. Призвал присутствующих прежде чем поверить информации и рассылать дальше, проанализировать ее, подумать о последствиях в случае, если информация окажется неверной. Форум проводился при содействии министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Источник: https://mirmol.ru/antiterror/forum-my-protiv-terrorizma-i-jekstremizma-proshel-v-kaspijske/