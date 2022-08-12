Форум «Машук» за годы проведения стал площадкой создания актуальных социальных инициатив

Всероссийский форум «Машук 2022» начнет свою работу уже 13 августа. За годы проведения форум выбрал множество актуальных инициатив, которые охватывают разные сферы общественных отношений. Так, одним из лучших проектов 2018 года была признана ювелирная мастерская «Разные, но равные». Это проект по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья, нацеленный на трудовую и социальную адаптацию людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Проект предполагает создание цеха и привлечение в процесс изготовления ювелирных изделий граждан с ОВЗ. Эта мера должна способствовать популяризации данного вида искусства среди молодёжи.