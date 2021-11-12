Форум «Формула согласия» пройдёт в Дагестане

В целях консолидации и организации обмена опыта среди специалистов, занятых профилактикой идеологии терроризма в молодёжной среде в республике пройдёт Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия». Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодёжи и Министерством по делам молодёжи Республики Дагестан и состоится на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» с 17 по 19 ноября. Мероприятие состоится в онлайн и офлайн форматах. Регистрация участников форума открыта в системе АИС «Молодёжь России» до вечера 15 ноября.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники