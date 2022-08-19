Форум «Армия-2022» начал свою работу в Махачкале

19 августа в Махачкале начал свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2022». Организатором мероприятия выступает Министерство обороны Российской Федерации. Сегодня на форуме представлено более десяти площадок. Среди которых площадка статического показа вооружения, военной и специальной техники или проведение антифашистского конгресса.

Кроме того, в рамках форума возможно осмотреть образцы современного вооружения и военной техники, корабли и суда, стоящие на вооружении Каспийской флотилии, в том числе корабли «Дагестан» и «Волгодонск». По словам командующего Каспийской флотилией Александра Пешкова, форум станет очередным шагом в обеспечении мира и стабильности в прикаспийском регионе.