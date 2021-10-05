Формирование реестра соцсетей в России

С формированием реестра социальных сетей с деструктивным и другим социально опасным контентом в сети Россия намного запоздала. В законе от 1 февраля 2021 года о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ) говорится, что интернет-ресурсы, вошедшие в этот реестр, будут обязаны сами контролировать и нести ответственность за контент, размещенный пользователями на их площадках.

И что это означает? РЕСУРС сам себя контролирует, сам находит на своей площадке запрещенный контент и идет на плаху правосудия с поникшей буйной головушкой для ее отсечения? Смутные сомнения меня что-то одолевают.

А пока этот РЕСУРС найдет на своей площадке опасный сетевой контент (и найдет ли?) он мгновенно распространится и успеет заразить, а то и погубить немало неокрепших душ.

Думаю, должен быть государственный орган, который будет мониторить и контролировать социальные сети для оперативного удаления социально опасного для граждан контента.

Из зарубежного опыта можно использовать то, что приемлемо для традиционных устоев многонационального, многоконфессионального населения Российской Федерации.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»