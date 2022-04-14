Формирование и организацию деятельности общественных советов обсудили в Правительстве РД

Развитие гражданского общества является неотъемлемым условием социально-экономического прогресса и обеспечения межнационального согласия. Об этом сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках совещания по вопросам формирования и организации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти республики, которое состоялось в Правительстве РД 13 апреля. Премьер акцентировал свое внимание на том, что действующий порядок образования Общественных советов при органах исполнительной власти региона, принятый тринадцать лет назад, не отвечает современным реалиям, в связи с чем актуальной становится необходимость принятия нового Типового положения об общественном совете при органе исполнительной власти РД. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил,что сегодня на территории региона зарегистрировано немногим менее трёх тысяч организаций, в том числе 988 АНО. В рейтинге регионов по активности некоммерческих организаций Дагестан среди субъектов СКФО занимает третье место. Об этом в ходе совещания заявил председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека Зикрула Ильясов. В ходе совещания он предложил в критерии оценки руководителей органов исполнительной власти муниципалитетов добавить показатели привлечения общественности для решения задач перед социумом.

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