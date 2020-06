Фонд развития промышленности Республики Дагестан предоставляет целевые займы

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. No 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.12.2014г. No 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан от 08.12.2015г. «О промышленной политике в Республике Дагестан» в Республике Дагестан создана некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (постановление Правительства РД от 29.09.2017 года No 224 «О создании некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан»).

Между Фондом и Федеральным ФРП 8 февраля 2018 года подписано соглашение о совместном заемном финансировании инвестиционных проектов Республики Дагестан. Заёмное софинансирование проектов предполагается в объеме 30 % (ФРПРД)/70% (ФРПРФ) от суммы займа и будет направлено на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

Фондом предоставляются целевые займы субъектам деятельности в сфере промышленности по региональным программам:

1. «Проекты развития Республики Дагестан». В соответствии с данной программой производится заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Условия программы: процентная ставка по займу – от 1 до 5% годовых; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – не менее 10 млн. руб.; общая сумма займа – от 5 до 50 млн. руб.; целевой объем продаж новой продукции – не менее 50 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50 % общего бюджета проекта.

2. «Комплектующие изделия Республики Дагестан». В соответствии с данной программой производится заемное финансирование проектов, направленных на организацию и / или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» от 17 июля 2015 г. No 719. Условия программы: процентная ставка по займу – 1 % годовых в первые 3 года пользования займа и 5 % годовых в оставшийся срок пользования займа; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта –не менее 5 млн. руб.; сумма займа – от 4 до 70 млн. руб.; целевой объем продаж новой продукции – не

менее 30 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20 % общего бюджета проекта.

В 2019 году совместная работа Минпромэнерго РД и Фонда была сосредоточена на совершенствовании нормативной правовой базы, регулирующей деятельность Фонда, и подбору для оказания поддержки проектов, отвечающих требованиям Стандартов. В результате проделанной работы были пересмотрены и утверждены изменения в Порядок

предоставления из республиканского бюджета РД субсидий НО «Фонд развития промышленности РД», позволяющие осуществить самостоятельное финансирование проектов Фонда без софинансирования. Благодаря этому стало возможным финансирование в марте 2020 г. проекта «Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью до 107.5 кВт» ОАО «Южносухокумский электромеханический завод» по программе

Фонда «Проекты развития» в размере 35,0 млн. руб.

В рамках подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан на 2015-2020 годы» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрены на финансирование уставной и текущей деятельности Фонда в республиканском бюджете на 2020 г. средства в объеме 35,0 млн. руб.

На Наблюдательном совете 14.05.2020 г. были утверждены стандарты (программы), направленные на поддержку промышленных предприятий и организаций Республики Дагестан, в том числе на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и последствий спада

производства:

1. Программа «Оборотный капитал» нацелена на осуществление финансовой поддержки в виде займов субъектам промышленной деятельности на пополнение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность на территории Республики Дагестан.

Условия программы: размер займа – от 3 до 10 млн. руб.; срок займа – не более 24 месяца, процентная ставка по займу для субъектов деятельности в сфере промышленности – 5 % годовых;

2. Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям Республики Дагестан» нацелена на финансовое обеспечение в минимально возможные сроки финансовыми ресурсами организаций, готовых обеспечить в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической, биологической

(бактериологической) обстановки выпуск или поставку критически важной продукции: оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. Условия

программы: размер займа – от 3 до 10 млн. руб., срок займа – не более 2 лет, процентная ставка по займу – 1 % годовых.

Упрощенная процедура подачи заявки и отсутствие необходимости предоставления инвестиционного проекта позволяет в кратчайшие сроки получить финансирование по льготной ставке в случае, если предприятие отвечает требованиям, утвержденным программами Фонда.

На сайте Фонда http://fondpromrd.ru можно детально ознакомиться с условиями и порядком отбора проектов для финансирования по всем действующим Программам Фонда, с перечнем документов, необходимых для оформления займа. Методические рекомендации, размещенные на сайте, позволяют правильно подготовить документы для подачи заявки