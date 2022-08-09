Фонд развития промышленности РД выделит 60 млн руб. на развитие трех промышленных предприятий

Вице-премьер Ризван Газимагомедов провел заседание Наблюдательного и Экспертного советов НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», на котором рассматривались заявки, поступившие по программе «Оборотный капитал».

В рамках заседания были представлены три проекта — ООО «Фасадные системы», ООО «Строймет» и АО «Кизлярэлектроаппарат» — заявленные на получение займа по 20 млн рублей.

Каждый представитель компании рассказал, чем занимается организация, каким располагает потенциалом и на что запрашивает займ.

Заслушав докладчиков, члены советов приняли единогласное решение — поддержать все три проекта!