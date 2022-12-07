Фонд президентских грантов приглашает присоединиться к обучению всех, кто хочет разработать качественный проект и подать заявку на следующий грантовый конкурс

Марафон пройдет с 11 января по 3 марта 2023 года. Заявку можно подать до 19 декабря текущего года. Участникам предстоят: 7 недель поэтапной разработки проекта; 6 онлайн-встреч с тренером в малых группах по 20-25 человек;- индивидуальное изучение материалов онлайн-курса фонда по социальному проектированию.

Как принять участие:

1.Пройти первый модуль базового онлайн-курса Фонда президентских грантов по социальному проектированию: https://онлайнкурсы. президентскиегранты.рф.

2. Выполнить все тесты и практические задания в первом модуле курса.

3. Заполнить и подать анкету на участие в марафоне на портале Созидатели до 19 декабря. Доступ к анкете откроется в конце первого модуля онлайн-курса.

Изучить подробности и подать заявку на марафон можно по ссылке: https://обучение.президентскиегранты.рф/marafon202