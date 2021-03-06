Флешмоб «Паутина» прошёл по инициативе Минмолодежи РД

В честь празднования годовщины волонтерского движения #МыВместе в Дагестанском молодёжном центре при Минмолодежи РД прошёл флешмоб «Паутина». Задачей было визуализировать причастность каждого к совместной борьбе против коронавируса и его последствий.

Участники акции, волонтеры против коронавируса, создали круг и передавали из рук в руки клубок оранжевой нити, вследствие чего все оказались связаны оранжевой паутиной, символизирующей сопричастность к акции #МыВместе.

В завершении флешмоба волонтеры привязали отрезки нити на запястья.