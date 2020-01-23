Флэшмоб «Мы — потомки победителей» продолжается

2020 год Указом Президента России был объявлен Годом памяти и славы. В рамках мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, в октябре 2019 года глава администрации МО «Унцукульский район» Иса Нурмагомедов запустил флешмоб #Мыпотомкипобедителей.

Эта эстафета приурочена к семидесятипятилетней годовщине Великой Победы, которая будет отмечаться в этом году. Ее суть заключается в передаче от муниципалитета к муниципалитету эстафеты, в которой содержится количество дней до дня Победы.

В эстафете приняли участие не только муниципалитеты, но и общественные организации, учреждения системы образования, ученики и другие.

В данном флешмобе может принять участие каждый желающий.