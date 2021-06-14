Флешмоб ко Дню отца

20 июня отмечается замечательный праздник – День отца!

Фонд Андрея Первозванного при поддержке популярной российской певицы Дианы Гурцкая и знаменитого путешественника, художника Федора Конюхова запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!

Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем ваши поздравления, признания в любви, благодарности вашим отцам!

Как принять участие в семейном флешмобе?

1. С 14 по 20 июня выложите на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВК рисунок, фотографию, видео или текст, посвященный вашему папе. Отметьте ваш пост хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.

2. Аккаунт должен быть открыт

3. Для Instagram: Вам нужно быть подписанным на страницу @happymaterinstvo и @ bf_protek

4. Отметить под этим постом двух друзей

Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 5 участников, которым повезет в этот день. В подарок им достанется подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 июня на странице @happymaterinstvo, на страницах Фонда Андрея Первозванного в ВК или facebook.

Подробные правила и условия смотрите на сайте www.fap.ru