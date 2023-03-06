Флаг России поднимает воин СВО

6 марта традиционный урок «Разговор о важном» в Коктюбейской ООШ прошел с участием мобилизованных воинов-добровольцев, Константина Редькина и Андрея Бойко, которые прибыли в краткосрочный отпуск.

На торжественной линейке, которую вела Анна Березина, мама мобилизованного солдата Михаила Березина, под гимны России и Дагестана, честь поднять флаг России было доверено солдатам СВО.

Минутой молчания все почтили память Сергея Полетаева, геройски погибшего в ходе СВО.

В ходе мероприятия добрые слова воинам сказали директор школы Анна Старчак; военный комиссар Тарумовского и Ногайского муниципальных районов Александр Мельников; председатель районного Совета ветеранов ВОВ и труда Владимир Мужнюк; директор Тарумовского информационного центра Леся Прокопенко.

Для ребят школьники подготовили небольшой концерт, а также вручили письма для передачи солдатам в места дислокации.

Константин Редькин поблагодарил педагогов и школьников за встречу и, в частности, сказал: «Конечно, мы скучаем! Да, нам трудно. Но мы читаем и перечитываем письма детей, смотрим подготовленное для нас видео. Это нас поддерживает. Победа будет за нами! В следующий раз ждите нас с Победой!»

Далее ребята посетили свои классы, посидели за своими партами на уроке «Разговоры о важном».

Также на торжественной линейке учителя поздравили с юбилеем бывшего педагога школы Лидию Алейникову.