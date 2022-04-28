В Дербенте определены 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, за которые любой горожанин, достигший 14-летнего возраста, может отдать свой голос.
Проголосовать можно в госуслугах, на сайте https://5.gorodsreda.ru/ и на официальном сайте города Дербента до 30 мая.
Территории для благоустройства:
— Сквер по ул. 345 ДСД № 15
— Сквер по ул. Г.Алиева (возле гостиницы Шахристан)
— Сквер по ул. Х. Тагиева (торец МКД № 33)
— Сквер по пр. Агасиева (Рядом с школой № 18)
— Сквер по ул. Гырхлар-Капы (сквер у школы № 20)
— Сквер по ул. 3 Интернационала (возле гостиницы Европа)
— Проход по ул. Шеболдаева (рядом с рестораном Оазис)
— Сквер по ул. 345 ДСД № 17
— Проход по ул. Оскара (у школы № 18)
— Сквер по ул. 345 ДСД № 19
— Площадь по ул. Г. Саидова (площадь у родника Шихсалах)