В Дербенте определены 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, за которые любой горожанин, достигший 14-летнего возраста, может отдать свой голос.

Проголосовать можно в госуслугах, на сайте https://5.gorodsreda.ru/ и на официальном сайте города Дербента до 30 мая.

Территории для благоустройства:

— Сквер по ул. 345 ДСД № 15

— Сквер по ул. Г.Алиева (возле гостиницы Шахристан)

— Сквер по ул. Х. Тагиева (торец МКД № 33)

— Сквер по пр. Агасиева (Рядом с школой № 18)

— Сквер по ул. Гырхлар-Капы (сквер у школы № 20)

— Сквер по ул. 3 Интернационала (возле гостиницы Европа)

— Проход по ул. Шеболдаева (рядом с рестораном Оазис)

— Сквер по ул. 345 ДСД № 17

— Проход по ул. Оскара (у школы № 18)

— Сквер по ул. 345 ДСД № 19

— Площадь по ул. Г. Саидова (площадь у родника Шихсалах)