Физкультурно-спортивные мероприятия, посвящённые Дню России, прошли в Махачкале

Состязания по различным видам спорта, приуроченные к празднику состоялись на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Участники мероприятия развернули российский триколор большого размера, а также совершили пробежку с флагами по стадиону.

Титулованные спортсмены, среди которых олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпионы мира Курамагомед Курамагомедов и Магомед Курбаналиев провели утреннюю зарядку и мастер-классы для участников. Также были организованы турниры по волейболу и стрельбе из лука.

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