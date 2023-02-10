Нацпроекты в РД

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится в поселке Шамхал Кировского района

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В ходе Прямой линии с Главой Республики Дагестан, жители Кировского района Махачкалы обратились к Сергею Меликову с просьбой рассмотреть возможность строительства спортивного объекта.

Строительство объекта будет включено в госпрограмму развития физической культуры и спорта Дагестана на 2024 и последующие годы. По словам заместителя министра по физической культуре и спорту РД Будуна Будунова, в настоящее время решается вопрос по определению земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплеса.

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