Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится в поселке Шамхал Кировского района

В ходе Прямой линии с Главой Республики Дагестан, жители Кировского района Махачкалы обратились к Сергею Меликову с просьбой рассмотреть возможность строительства спортивного объекта.

Строительство объекта будет включено в госпрограмму развития физической культуры и спорта Дагестана на 2024 и последующие годы. По словам заместителя министра по физической культуре и спорту РД Будуна Будунова, в настоящее время решается вопрос по определению земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплеса.