Физик из Дагестана выиграл грант Российского научного фонда на 21 млн рублей

Кандидат физико-математических наук ДФИЦ РАН Адлер Гамзатов стал победителем конкурса проектов Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами 2022» и получил 21 млн рублей.

На средства гранта Гамзатов намерен реализовать свой проект «Динамика магнитокалорического эффекта вблизи магнитных и магнитноструктурных фазовых переходов: прямые измерения и первопринципные расчеты» направлен на решение фундаментальных физических задач исследования магнитных свойств материалов с получением результатов, имеющих практическую инженерную направленность в области твердотельного охлаждения».

Как рассказал Гамзатов, необходимо провести исследования, прежде чем материал будет использован в технологии магнитного охлаждения.