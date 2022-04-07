Образование

Физик из Дагестана выиграл грант Российского научного фонда на 21 млн рублей

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Кандидат физико-математических наук ДФИЦ РАН Адлер Гамзатов стал победителем конкурса проектов Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами 2022» и получил 21 млн рублей.

На средства гранта Гамзатов намерен реализовать свой проект «Динамика магнитокалорического эффекта вблизи магнитных и магнитноструктурных фазовых переходов: прямые измерения и первопринципные расчеты» направлен на решение фундаментальных физических задач исследования магнитных свойств материалов с получением результатов, имеющих практическую инженерную направленность в области твердотельного охлаждения».

Как рассказал Гамзатов, необходимо провести исследования, прежде чем материал будет использован в технологии магнитного охлаждения.

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