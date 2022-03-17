Физическая культура вместо гаджетов

Современные жизненные реалии предъявляют строгие требования не только к уровню физической культуры, работоспособности, а также к защитному иммунитету человека. Правильное физвоспитание подростков эффективно стимулирует социализацию индивида, его гармоничное становление и развитие, активно влияет на формирование опорно-двигательных навыков.

Развитие физических способностей необходимо в целях достижения любых вершин и свершения намеченных планов. «В здоровом теле- здоровый дух», — гласит народная мудрость, выделяя в основе человеческого развития физическое воспитание. В сфере физического воспитания изучение здоровья является ядром обучения, поскольку здесь физическая культура выступает и как предмет изучения и как цель деятельности.

Предмет «физическая культура» направлен на то, чтобы обеспечить каждому ребенку достаточный и необходимый минимум теоретической, технической и физической подготовленности. Это необходимо в целом для обеспечения необходимой базы в освоении физической культуры для жизнедеятельности, для развития личности, а также, что еще более важно, для формирования здорового образа жизни.

Согласно данным статистики, уменьшается количество детей, которые занимаются физической культурой. Причина этой тенденции кроется в доминировании гаджетов над другими интересами ребенка. Однако, это лишь вершина айсберга. Его суть же заключается в том, что родители не прививают детям интереса к спорту, а сделать это возможно только через личный пример. Сегодня стало намного проще провести время у телевизора или в сети «Интернет», чем проявить активность, в том числе и для собственного здоровья.

Для актуализации физической активности среди детей уже не один год в муниципалитете проводится эстафета-кроссфит.

Ее основными особенностями является всестороннее воздействие на организм школьников, способствующее повышению физической подготовки; сочетание высокой активности с эмоциональным напряжением и, что гораздо важнее, соревновательный метод направляет обучающихся действовать максимально ответственно, преодолевая трудности.

В 2022 году проведение эстафеты силового многоборья среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Агульский район» посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для участия в эстафете допускаются школьники от 12 до 17 лет. Из ребят будут образованы команды по четыре человека, которым предварительно необходимо получить медицинский пропуск. Кроме того, обязательным условием для участия в эстафете является прохождение инструктажа по мерам безопасности при работе на спортивных снарядах. Каждый из участников выполняет по одному упражнению эстафеты максимально возможное количество раз. Соответственно, каждый участник принимает участие только один раз в кросс-фите. По результатам эстафеты будет подведен итог по каждой команде, и при подведении итогов выиграет та команда, которая наберет максимальное количество баллов. По итогам соревнования будут выявлены команда-победитель и призеры, которые будут награждены грамотами и ценными призами.

Важно понимать, что основная цель данного мероприятия заключается в усовершенствовании физических качеств человека, улучшении работоспособности, а также развитие быстрой адаптации к смене нагрузок. Эти занятия по физической культуре включают в себя: общую разминку, в которую включен бег, и высокоинтенсивные тренировки, прежде всего подтягивание, отжимание, подъем с переворотом. Для повышения мотивации школьников возможно применение элементов соревнования — подсчёт баллов, работа в команде, достижение различных уровней.

Основными правилами тренировки являются максимальная интенсивность, частота тренировок, минимальность или отсутствие отдыха, изменение направления нагрузок на каждом занятии.

Учащиеся всегда ждут кроссфит, потому что это способ показать себя, проявить свои навыки и спортивные достижения. Кроме того, каждый старается улучшить свои личные результаты, что становится прекрасной мотивацией для ребят в целях улучшения своей общей спортивной подготовки. Это важный шаг на пути формирования физической культуры человека.

Алена Магомедова