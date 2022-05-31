Финансовый университет при Правительстве РФ окажет поддержку республике в подготовке IT — специалистов

Финансовый университет — это один из старейших российских вузов, филиальная сеть которого насчитывает без малого тридцать филиалов. Один из них находится в столице Дагестана — это Махачкалинский финансово-экономический колледж.

По приезду в Дагестан, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев посетил данное учебное заведение, где встретился с коллективом и студентами.

«Мы не случайно выбрали именно этот филиал: очень много слышали о нём и решили на месте ознакомиться с его работой и оказать поддержку», — сказал Станислав Прокофьев. Встреча проходила при участии Сергея Меликова.

Глава Республики Дагестан согласился с высокой оценкой ссуза и уровня подготовки специалистов в нём. По итогам встречи, стороны договорились о поддержке колледжа в части развития его материально-технической базы, новых образовательных программ и финансового обеспечения образовательного процесса.