Финансовую грамотность получилили около 150 тысяч учащихся Дагестана

Уроки финансовой грамотности, направленные на финансовый ликбез учащихся школ, студентов, оказались наиболее востребованными в Дагестане среди четырёх других регионов страны.

Уроки финансовой грамотности проводятся в две сессии — весеннюю и осеннюю. Лекции и семинары состоят из модулей и проходят дистанционно. Любой желающий принять участие заходит на портал dni-fg.ru, регистрируется и становится слушателем. Учащиеся узнают о кредитах, страховании, кредитных картах, способах мошенничества, о кибербезопасности. В текущем году стала доступна новая тема уроков «Основы инвестиционной грамотности», которые проводятся сотрудниками Московской Биржи.

Следует отметить, что расписание занятий гибкое, а занятия длятся 45 минут.