Финансовая грамотность – основа экономической успешности

Календарный год постепенно подходит к своему завершению, что обуславливает возникновение ряда тенденций, ставших для наших граждан уже привычным делом. Так, в преддверии праздничных дней население начинает активно запасать продукты, опасаясь повышения цен. Такие прецеденты уже случались: в канун больших праздников резко возрастают цены на некоторые категории товаров, и здесь правильное экономическое мышление граждан позволит сохранить за счёт необязательных трат семейный бюджет.

По мнению экспертов, рост цен обусловлен несколькими факторами, в том числе ростом спроса со стороны населения. Однако, несмотря на то, что граждане готовы раскошелиться больше обычных трат ради создания праздничной атмосферы, многие граждане ограничены в средствах. Именно данный фактор, по мнению ряда экономистов, является сдерживающим фактором в росте ценовых показателей.

В целях недопущения необоснованного роста цен на товары первой необходимости в Агульском районе, как и по всей республике, проводился мониторинг цен. Результатом данных мероприятий стало проявление тенденции в удорожании или удешевлении тех или иных категорий товаров.

По словам гражданки Н., которая работает в сфере торговли, на данный момент происходит удорожание нелокальных продуктов.

«Это те продовольственные товары, которые до наших прилавков проходят длительный путь логистики и привозятся издалека. Сюда входят морепродукты, фрукты и овощи из тёплых стран, что обусловлено их сезонной спецификой, и импортные товары. В остальном же значительного изменения цен на продтовары не зафиксировано. Однако подорожала бытовая химия, парфюмерия и косметические товары. На эти категории цены выросли ощутимо», — отмечает продавец.

Что касается предложения, по словам работников сферы торговли, сейчас свою актуальность приобретают игрушки и украшения, потому как приближается День матери, а вслед и новогодние торжества. Свою актуальность теряют продукты, популярные летом, и, наоборот, на первое место выходят витаминизированные продукты, кофе, чай.

«На настроение наших покупателей влияет одновременно несколько факторов. Погода, мода, информационный фон и т.д. Так, совсем недавно был рост спроса на муку. На мой взгляд, данный рост был не совсем оправданным, так как этот спрос был скорее ажиотажным, потому как дефицита никакого в основных видах продовольственных товаров нет, кроме того, ценовые показатели на продукты из «потребительской корзины» также остались без изменения», — отмечает трейдер.

Однако есть в цепочке «производитель- магазин» и третье важнейшее звено – потребитель.

Многодетная мама из села Тпиг отмечает, что потребность покупать продукты впрок в ее случае в первую очередь обусловлена тем, что семья большая, и необходимо обеспечивать качественный запас продуктов питания. Она отмечает: «Мне, как маме и хранительнице очага, становится спокойнее, когда есть уверенность в завтрашнем дне. Одним из пунктов формирования данного запаса является продовольственная стабильность. В целом рацион сельского жителя состоит из примерно одинакового набора продуктов. Основные из которых — мясомолочная категория, мучные изделия, овощи и фрукты. Я слежу за ценами на данные товары, потому как рачительность – один из важнейших пунктов верного отношения к формированию семейного бюджета. Эти качества я прививаю и своим детям, с целью воспитания в них верного отношения к семейному бюджету».

В условиях рыночной экономики есть много плюсов для производителей и потребителей, однако при этом и покупателю важно уметь правильно распоряжаться своими финансовыми средствами и при виде всего рыночного разнообразия не впадать в шопинг.

Вероятно, такой подход необходимо формировать еще со школьной скамьи. Уроки экономической грамотности стали бы прекрасным подспорьем для финансового становления человека. Умение добиваться профицита при учете своих личных доходов и расходов убережет граждан от ненужных кредитов и других форм финансовой зависимости.

Алена Магомедова