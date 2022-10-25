Финальный этап республиканского конкурса «Народов много — страна одна» прошёл в Махачкале

Миннац Дагестана выступил организатором республиканского конкурса «Народов много — страна одна», финальный этап которого состоялся 24 октября в концертном зале ГБУ РД «Президент-комплекс» города Махачкала.

В финальном этапе принимали участие около сорока творческих коллективов из одиннадцати муниципалитетов республики. Соревнования проводились в пяти номинациях. Конкурсанты представили на суд жюри национальные подворья, постановки на тему обычаев, обрядов и традиционных игр народов России, старинные обычаи, танцевальные номера и стихи на родных языках.

В числе других гостей, мероприятие посетил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. В своём выступлении, он отметил, что единство — это основа обороноспособности и развития страны. «Мы — все едины, мы — одно целое, мы — часть огромной и великой России», — сказал Муслимов.