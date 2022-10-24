Фильм «Приключения маленького Бахи» выходит в общероссийский прокат

С 27 октября 2022 года в прокат выходит фильм «Приключения маленького Бахи». Съемки картины проходили в дагестанском селе Чох при поддержке Минкультуры РФ. Кинолента удостоена награды XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма». Производством картины занимался продюсерский центр «ВГИК-Дебют». По словам продюсера и генерального директора центра Фёдора Попова, данная картина повествует о становлении личности, об ответственности, взрослении молодого человека.