Фильм «Что мы Zащищаем?» вышел на федеральные каналы

Главный редактор газеты «Зори Табасарана» прокомментировал показ документальной ленты РГВК «Дагестан» «Что мы Zащищаем?» на телеканале «Звезда».

Сегодня на телеканале «Звезда» состоялся показ кинокартины «Что мы Zащищаем?». Документальная лента, снятая командой РГВК, показывает реальные истории жителей Луганской народной республики. Живые свидетельства очевидцев, на себе испытавших бесчеловечную сущность украинского неонацизма, не оставляют сомнений в том, что эти люди воюют за свободу — жить по своим традициям, говорить на родном языке, верить в Бога.

В ленте автор и режиссер картины Умай Ибрагимова сумела показать, что объединяет воюющих на линии боевого соприкосновения жителей ЛНР, добровольцев с Урала и Дагестана, военнослужащих из полка «Ахмат» и военнослужащих частей Минобороны.

Безусловно, выход картины региональной телекомпании на федеральный канал — это несомненный успех молодой и талантливой съемочной группы РГВК, которой удалось найти нужный ракурс и показать тяжелую правду военных будней.

Поздравляю коллег с выходом на общероссийский уровень.

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