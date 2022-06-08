Фильм «Аманат» пополнил копилку работ дагестанского кинематографа

Дагестанский кинематограф подарил зрителю множество прекрасных работ. В их числе фильм «Тучи покидают небо» по книге Ахмедхана Абу-Бакара, по повести которого был снят и фильм «Адам и Хева».

В 1975 году был снят фильм «Горянка» по одноимённой повести Расула Гамзатова. Затем появились кинокартины «Сказание о храбром Хочбаре», «Рай под тенью сабель». В 2022 году этот далеко не полный список пополнила киноработа «Аманат». Премьера фильма состоялась 26 мая, за этот период его посмотрели несколько десятков тысяч человек.