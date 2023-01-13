Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» по поводу отсутствия энергоснабжения в мкр Караман 2 сообщает следующее

По информации филиала «Дагэнерго» проблемы с энергоснабжением мкр Караман 2 (пригород Махачкалы) связаны с технологическим нарушением на высоковольтной линии 35 кВ, а также энергообородовании (ф-4) ПС 35 кВ «полигон солнца».

В настоящее время причина отключения энергетиками установлена, ведутся ремонтные работы. Специалисты ПУ ЦЭС филиала «Дагэнерго» продолжат работы до полного восстановления. На место выехали врио министра энергетики РД, главы Новолакского и Кумторкалинского районов. Дорогу разблокировали. Автомобильное движение по трассе восстанавлено.