Фестиваль «Золотая осень» завершился в Махачкале

Комитет по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Махачкалы и Городской молодёжный центр выступил организатором ежегодного городского фестиваля художественной самодеятельности студентов «Золотая осень». Фестиваль проводится в целях сохранения и развития нравственных и культурных достижений студентов, а также как площадка демонстрации талантов молодёжи. В рамках фестиваля было представлено множество различных творческих номеров, а завершением фестиваля стало превратившееся уже в традицию исполнение песни «Золотая осень».

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники