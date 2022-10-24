Фестиваль «Рыбалка в Дагестане» прошёл в республике

22 октября в Каякентском районе Дагестана прошёл шестой Фестиваль рыболовного туризма «Рыбалка в Дагестане». В мероприятии приняли участие более ста участников. Организатором мероприятия выступает Минтуризма Дагестана с целью развития рыболовного туризма, привлечения внимания общественности к проблемам экологии и санитарного состояния водоёмов, пропаганды активного отдыха в природной среде.

Соревнования проходили в трёх номинациях: «Общий командный улов», » Самая крупная рыба», «Приз зрительских симпатий». Победители и призёры соревнования были награждены ценными призами и наградами.