«Фестиваль русской культуры» в Индии открыли артисты ГАЗАТ Дагестана «Лезгинка»

С 20 ноября в крупных городах Индии проходит «Фестиваль российской культуры», организатором которого выступает ФГБУК » Росконцерт» при поддержке Министерства культуры России. Фестиваль приурочен семидесяти пятилетию установления дипломатических российско-индийских отношений. В числе городов, где проходит фестиваль и столица Индии — Дели.

«Фестиваль российской культуры» ещё больше сблизил наши народы, а значит цель фестиваля достигнута», — поделился впечатлениями гендиректор ансамбля Джамбулат Магомедов.

Фестиваль завершит свою работу 30 ноября.