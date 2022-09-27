Седьмой Всероссийский фестиваль «Русская сцена» начал свою работу в Дагестане. Торжественное открытие состоялось в Русском театре города Махачкалы при участии многочисленных гостей мероприятия. В их числе и Зарема Бутаева. В приветственной речи министр культуры Республики Дагестан зачитала поздравительный адрес Сергея Меликова. В тексте поздравления говорилось о том, что российская культура во все времена служила мостом дружбы и межнационального диалога, который сейчас хотят раскачать и обесценить. «Но великое искусство «отменить» невозможно», — было сказано в поздравлении.

После официальных приветствий, на сцене театра прошел показ спектакля «Отцы и сыновья». Повторный показ этого и других спектаклей запланирован на 27 сентября. Билеты можно купить на сайте http://dagrusteatr.ru.