Фестиваль национальных театров России «Театральная осень»

ТАСС проводит в Академическом русском театре им. Евгения Вахтангова (Владикавказ) пресс-конференцию, посвященную открытию 5 сентября Четвертого фестиваля национальных театров России «Театральная осень».

Об афише фестиваля и его участниках расскажут заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия – Алания Лариса Туганова, руководитель фестиваля, генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, директор и художественный руководитель Академического русского театра им. Евгения Вахтангова Владимир Уваров, директор Национального молодежного театра Республики Башкортостан им. Мустая Карима Рафис Мухамедьянов.

С приветственным словом к участникам пресс-конференции обратятся статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Александр Калягин и участники фестиваля из Башкортостана, Дагестана, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии — Алания, Чувашии.

Почетные гости пресс-конференции — народный артист России, режиссер Кама Гинкас, директор Российского академического Молодежного театра (Москва) София Апфельбаум и фотограф Валерий Плотников.

Пресс-конференция пройдет в гибридном формате. Представители СМИ во Владикавказе могут принять участие очно по предварительной аккредитации. Для участия в мероприятии дистанционно необходимо форму аккредитации на странице анонса в разделе Пресс-центр ТАСС. При регистрации просим указать номер личного мобильного телефона, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса ( События в пресс-центре — ТАСС (tass.ru), а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.

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