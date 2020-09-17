Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильев и зам.министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Алексей Волин встретились с участниками фестиваля «Каспийский Медиа-КИТ».

Форум проходит в Махачкале, в научно-оздоровительном комплексе «Журавли».

В нем принимают участие 150 студентов дагестанских вузов, которые обучаются журналистике и имеют отношение к медиа.

На фестиваль приехали эксперты по региональным печатным СМИ при Минцифре России и другие гости из всех федеральных округов.

Участников фестиваля поприветствовал Глава Дагестана Владимир Васильев. Пожелал ребятам успехов, новых знаний и хороших знакомств.