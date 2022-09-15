Культура

Фестиваль лезгинки ко Дню единства народов Дагестана прошёл в Махачкале

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14 сентября, на площадке перед Русским драматическим театром состоялся открытый детско-юношеский творческий фестиваль лезгинки «Я и мои друзья», посвященный Дню единства народов Дагестана.

Участниками мероприятия стали около 22 детско-юношеских ансамблей и хореографических коллективов из разных районов и городов республики. В своих выступлениях каждый из них показал всё многообразие и колорит национальных танцев.

На открытии выступили Уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова, председатель Собрания депутатов города Махачкалы Марис Ильясов, председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Магомед Суменов и председатель благотворительного фонда «НОВА» Абдулазиз Султанов. Выступающие отметили, что фестиваль посвящен идее сохранения традиционной культуры, популяризации народного искусства, дружбе народов и, конечно, всемирно известному танцу – лезгинке.

В рамках фестиваля также были развернуты площадки по художественным и народным промыслам. Среди них – табасаранское ковроткачество, кубачинское ювелирное искусство, балкарская керамика и унцукульская насечка.

Завершилось мероприятие награждением участников дипломами и подарками от организаторов. Мероприятие организовано Администрацией столицы, Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи, Городским молодежным центром и благотворительным фондом «Нова».

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