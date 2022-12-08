Фестиваль-конкурс «Берега дружбы»

С 28 по 30 июля 2023 года на территории Неклиновского района Ростовской области пройдет финал фестиваля-конкурса «Берега дружбы». VIII Международный молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов пройдет в рамках Международного фестиваля-праздника национальных культур 2023 года.

Заявки для участия в фестивале-конкурсе принимаются до 28 февраля 2023 года. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет и их наставники, независимо от национальности, места жительства, гражданства, членства в творческих союзах, пишущие на русском и других языках народов Российской Федерации, обладающие достаточным уровнем профессиональной литературной подготовки, разделяющие и поддерживающие цели и задачи VIII Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы».

Фестиваль-конкурс проводится в три этапа. На первом этапе (до 01.03. 2023 года) авторы-претенденты посылают заявку на e-mail: sever.1959@mail.ru координационного совета, включающую: фотографию участника в расширении jpg размером не более 100 кбайт. краткую биографию, домашний адрес, свой e-mail и номер мобильного телефона. 10-12 стихотворений в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строками 1, между стихами – интервал 2, но не более 10 страниц текста для русского языка и 20 страниц текстов с подстрочниками для других языков. От авторов-претендентов фестиваля-конкурса из Беларуси и Украины стихотворения принимаются на белорусском и украинском языках с обязательным подстрочным переводом на русский язык, который размещается ниже оригинала произведения и выделяется курсивом. от авторов-претендентов фестиваля-конкурса из Российской Федерации, пишущих на языках народов РФ, стихотворения принимаются на родном языке с обязательным русским подстрочным переводом, который размещается ниже оригинала произведения и выделяется курсивом. от авторов-претендентов фестиваля-конкурса пишущих на иностранных языках, стихотворения принимаются на иностранном языке с обязательным русским подстрочным переводом, который размещается ниже оригинала произведения и выделяется курсивом. От авторов-претендентов фестиваля-конкурса из Российской Федерации пишущих на русском языке стихотворения принимаются без подстрочных переводов. Все указанные выше материалы должны быть собраны в один файл. Обладатель гран-при, лауреаты, призеры и отдельные финалисты фестиваля-конкурса получают право на участие в очных семинарах и мастер-классах во Всероссийской открытой школе поэтического перевода, которые будут проведены с 31.07.2023 по 02.08.2023 года.