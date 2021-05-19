Спорт

Фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в Дагестане

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Фестиваль ГТО среди семейных команд состоится в республике 5-6 июня на стадионе имени Е.Исинбаевой в Махачкале. Физкультурно-спортивное мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Целью фестиваля является привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задача фестиваля – отбор дагестанской команды для участия во всероссийском финале фестиваля среди семейных команд, который пройдет 8-12 июля в Ставрополе.
К участию приглашаются семейные команды, возраст участников которых от 9 до 69 лет.

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