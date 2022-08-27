Общество

Фестиваль «Голос Евразии» путешествует по Дагестану

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В третий день проведения участники и гости мероприятия посетили Казбековский район. Первой остановкой по пути следования стала смотровая площадка в пос. Дубки.

Затем гости фестиваля посетили новую туристическую локацию нашей республики — пещеру «Нохъо», испытали невероятные ощущения, наблюдая над зрелищным выступлением канатоходца в шестом поколении Камиля Мамаева над Сулакским каньоном.

Далее делегация посетила комплекс «Главрыба», где для гостей был организован концерт мастеров искусств Дагестана. Участники фестиваля отведали национальные блюда и знаменитую форель местного улова.

Делясь впечатлениями, популярный журналист ВГТРК Михаил Таки поблагодарил организаторов фестиваля за столь насыщенную и интересную программу и отметил, что несмотря на то, что в Дагестане он не впервые, этот горный край каждый раз удивителен и неповторим. Михаил выразил общее мнение гостей: «Мы обязательно приедем сюда ещё не раз».

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