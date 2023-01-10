Культура

Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья пройдет в Дагестане

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С 12 по 14 января в Дербенте пройдет фестиваль «Этномода» с участием дизайнеров, модельеров и ювелиров представителей всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Красная дорожка» и позволит показать продукцию дагестанских дизайнеров, ювелиров и ковраткачества на высоком уровне, привлечь крупные заказы со всех регионов и стран ближнего зарубежья.

Каждый участник фестиваля получит возможность продвижения своего продукта на международные рынки.

Отметим, организатором проекта выступает Дагестанская региональная общественная организация «Гильдия дизайнеров».

источник https://t.me/AgentstvoRD/1627

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