Фестиваль «Дни белых журавлей» стартовал в Дагестане

36 Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей» начал свою работу в Дагестане. В начале фестиваля состоялось возложение цветов к памятнику народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, а затем состоялся Пленум Союза писателей России во главе с Председателем Союза писателей России Николаем Ивановым.

Пленум стал стартом празднования векового юбилея со дня рождения Расула Гамзатова. В своём выступлении Николай Иванов сказал: «Для нас, поэтов и писателей, фестиваль имеет огромную роль — мы выверяем в правильном ли направлении движемся, соответствуем ли званию поэта». В ходе выступления Иванов добавил, что к вековому юбилею поэта будет выпущена марка «100 лет Расулу Гамзатову», а специалисты федерального центра селекции — сорт белой вишни «Белые журавли».